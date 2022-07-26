İnegöllü TRT sanatçısı ve bestekar Rüstem Avcı'dan, İnegöl Belediyesinin önemli kültürel etkinliklerinde yok sayıldığı için kırgınlığını ifade etti.

Memleketi olan İnegöl'le ilgili TRT repertuarına önemli eserler kazandıran, ayrıca İnegöl' e ait türküleri besteleyerek, seslendiren, bestekâr ve TRT İstanbul radyosu sanatçısı Rüstem Avcı, İnegöl Belediyesinin önemli kültürel etkinliklerinde yok sayıldığı için kırgınlığını İfade etti.

Rumeli ve Balkan türkülerinin önemli isimleri arasında yer alan İnegöllü sanatçı Avcı, 1284 yılında, Osmanlının, Bizans tekfuru ile yaptıkları savaşta 16 yaşındaki ilk şehidi Bay koca ile ilgili türkünün bestesini de yapma şerefine nail olduğunu söyleyerek, "İnegöllü olduğumun unutulması beni ve dinleyicilerimi de inanıyorum ki çok üzmüştür" dedi. Ayrıca Osmanlının ilk şehidi olarak bilinen Koca'nın türbesinin kendi köyü olan İnegöl Hamzabey köyünde bulunduğunu da ifade eden Avcı, "İnegöl'ün her karış toprağı için eserler yazdığım için çok mutluyum ve benim İnegöl'e olan sevgim asla bitmeyecektir" dedi.

İnegöl Belediyesinin şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları da takdirle karşılayan sanatçı, ''Böyle güzel bir etkinlikte tabi ki yer almadığım için üzgünüm. İnanıyorum ki yetkililer beni anlayacaktır. Yine de kendilerine başarılar dilerim'' dedi.

Rüstem Avcı'nın İnegöl’le ilgili birçok eseri arasında yer alan türkülerden bazıları, Kara üzüm asması, Güller Gazel Olmuş Bülbül Neylesin, Safiye, Zilli Maşa, Darbuka ve Rodop Dağları, İnegöl Oylat türküsü de yer almaktadır.

Yaptığı ve çalışmalarla İnegöl'ün kültürüne de önemli katkı sağladığını ifade eden Rüstem Avcı, ''Ben bir İnegöllü olarak, memleketimi ve ülkemi çok seviyorum. Bana böyle güzel bir organizasyonda yer verilmemesi inanın birzacıkta olsa canımı acıttı. Kaldı ki İnegöl'e ve İnegöllere gönülden bağlı bir kişi olduğumu tüm Türkiye ve hatta dünya biliyor. Kimliğim de İnegöl yazdığı halde ve üstelik uluslararası festivallerde İnegöl türkülerini okuyan ender sanatçılardan biri olduğum halde, inanın çok üzüldüm. Benim orada olup olmamam asla önemli değil ama, bir İnegöllü olarak hatırlanmamam beni çok üzdü. İnanıyorum ki, İnegöllü değerli hemşerilerim, konuyla ilgili yetkililerden bir cevap beklerler. Tabi ki nacizene bende konuyla ilgili bilgilendirilmek isterim. Umarım gerekli açıklamayı yaparlar” dedi.