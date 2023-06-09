Uşak üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Gizem Nur Özer, ‘Mobilyalarınız en iyisi olsun’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bir ailede destekte bulundu.

İnegöl’de yaşayan Uşak üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4.Sınıf öğrencisi 23yaşındaki Gizem Nur Özer, sosyal sorumluluk dersi kapsamında ‘Mobilyalarınız en iyisi olsun’ adlı projeyle İnegöl’e bağlı kırsal Tekke Köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye koltuk yardımında bulundu. Bu projeye İnegöl’de yardıma muhtaç insanları düşünerek başladığını belirten Özer.” Sosyal sorumluluk dersi kapsamında başladığım ‘Mobilyalarınız en iyisi olsun’ projesiyle amacım gerçekten ihtiyacı olan bir aileye yardımcı olmaktı. Sonrasında bir arkadaşım aracılığıyla hayırsever iş adamlarıyla görüşerek, proje için belirli bir bütçe belirledik. Ancak isimlerini vermek istemedikleri için kim olduklarını açıklamam doğru olmayacaktır. Koltukları İnegöl’den hayırsever bir mağazadan aldım, onlarda isimlerini vermek istedikleri için açıklayamıyorum. Sonrasında gerçekten ihtiyacı olan bir aile bulmaya çalışırken, komşumuz tek başına yaşayan bir ağabeyimizin olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Bende gidip kendisiyle görüştüğümden çok mutlu olduğunu ve başka ihtiyaçlarının da olduğunu söyledi. Sağ olsun hayırseverlerimiz aracılığıyla o ihtiyaçlarını da gidermiş oldum.” İfadelerine değindi.

Seher Yaşa