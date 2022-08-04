İnegöl’de özel bir hastanede çocuk doktoru olan, Bursa Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Finlandiya'da düzenlenen Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

İnegöl’de 75 yaşındaki çocuk doktoru, Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Murat Kaçar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelere bir yenisini daha ekledi. Dr. Murat Kaçar, Finlandiya'nın Tampere kentinde yapılan Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yarıştı. 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Kaçar, Türkiye'yi temsil eden 7 atletten biri oldu. Sezonun masterlerde en büyük organizasyonunda, 90 ülkeden 4 bin 600 sporcu derece için ter döktü. Türkiye'nin 2 madalya aldığı şampiyonada, Murat Kaçar da kendi yaş kategorisinde ikincilik elde ederek başarılarına bir yenisini ekledi.

Sevincini Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem ile paylaşan ve Nilüfer Belediyesi formasıyla başarılarına yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaçar, yeni madalya sözü verdi. Kaçar, genç sporcular kadar veteranların da ülkemize büyük başarılar getirdiğini hatırlatarak verilen desteklerin karşılığını aldığını ifade etti.

Elde edilen başarının mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem de, Kaçar'ı kutladı. Murat Kaçar ile her zaman gururlandıklarını ifade eden Başkan Erdem, gösterdiği azim ve elde edilen başarının herkese örnek olması gerektiğini vurguladı.

33 KEZ DE MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İnegöl'de özel bir hastanede çocuk doktoru olan Murat Kaçar, lisedeyken koşu hayatına başladı. 1962 yılında ilk koşusuna çıkan Kaçar, tıp eğitimiyle atletizm çalışmalarını birlikte yürüttü. Atletizmde başarılı sonuçlar alan Kaçar, Galatasaray'ın sporcusu olarak yarışmaya başladı. Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını yapan ve toplamda 33 kez de milli formayı giyen Kaçar, 1976 yılında ise elit kategorideki yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, bu kategoride dünyada birçok başarı elde etti. 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Kaçar, 2017 yılında Güney Kore'de yapılan 60 metre engelli koşuda dünya şampiyonu oldu. Evini, kazandığı kupa ve madalyalarla dolduran Kaçar, katıldığı yarışların afişlerini de evinin duvarlarında sergiliyor. Sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Kaçar, 6 yıllık zorlu tıp eğitimi ve doktorluk mesleğinin yanında doğru bir planlama ile sporculuk hayatını da başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

'GÜNEY KORE'DE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM'

Dr. Kaçar, “1986 yılından itibaren spora veteran yarışlarında devam ettim. 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Bunu 2002 yılında Almanya'da 100 metre engelde pist Avrupa şampiyonluğu takip etti. 2003 yılında İspanya'da ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazandım. 2004 yılında Amerika'da dünya ikincisi oldum. O yarışın unutulmaz olan tarafı, yarım saat içerisinde 3 Türk'ün kürsüye çıkıp 2 defa İstiklal Marşı okumasıydı. Bir de ikincilik kazandık. Bunların ardından hedefimde dünya şampiyonluğu kaldı. Bu hedefime de 2017 yılında Güney Kore'de yapılan 60 metre engelde dünya şampiyonu olarak ulaşabileceğim en yüksek mertebeye ulaştım. Sağlık için spor ve zevkim için koşuyorum. Allah bana beyin ve fizik sağlığı verdiği sürece koşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.