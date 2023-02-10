ABD’nin Boston eyaletinde yaşayan, içlerinde de İnegöllülerinde olduğu Türkler, depremzedeler için hazırladığı yardımları Başkonsolosluğun katkılarıyla Türkiye’ye gönderdi.

Depremin acısı ülkemiz kadar dünyanın dört bir kıtasını da sardı. ABD’de yaşayan Türkler, bölgede ki ABD’lilerinde desteğiyle yardım kampanyası düzenlediler. İnegöllü Celil Bayram ve arkadaşları ile Türkiye’nin birçok şehrinden Boston eyaletine yerleşen Türk vatandaşları kısa sürede 5,5 tonluk yardım malzemesi topladılar.

Toplanan yardımlar Türk Hava Yollarının uçağı ile Türkiye gönderildi. Yardım organizasyonlarının gönülleri arasında olan İnegöllü Celil Bayram, “Uzakta olsakta kalbimiz orada atıyor. Yaraların sarılması noktasında az da olsa katkımız olsun istedik. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm ülke vatandaşlarım ile kampanyaya destek olan tüm Bostonlu yabancı komşularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada TC Başkonsolosluğu da yazılı bir açıklama yaparak, “Vatandaşlarımızın desteğiyle toplanan ve paketlenen 5,5 tonluk ikinci parti yardım malzemesini bu akşam THY ile Boston’dan ülkemize gönderdik. Emeği geçen tüm toplum gönüllülerimize en içten teşekkürler” dedi.