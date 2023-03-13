Ülkemizde hızla yükselen balık tutma tutkunluğu, İnegöl’de de ciddi anlamda artmaya başladı. Özellikle Deniz, balık ve balıkçılık tutkusu olan maceraperest işadamları soluğu Gemlik ve bu ilçenin şirin kasabası olan Narlı’da alıyor. Son zamanlar yat ve tekne alma yarışına giren İnegöllüler, bu kasabayı mesken haline getirirken, çok sayıda balık tutkunu da günü birlik çıkarma yapıyor.

Balık sezonu olması nedeniyle Bursa Gemport ve Narlı İnegöllülerin akınına uğradı. Yüzlerce işadamı günün yorgunluğunu ve stresini atmak adına yine Narlı kasabasını tercih etti.

Bazı işadamları satın aldıkları yat ve teknelere barınak bulma konusunda sıkıntı yaşarlarken, Narlı halkı, geçim kaynakları olan balıkçılık ve zeytincilikte bölgede ticaretin gelişmesine katkı sağlamaları nedeniyle İnegöllülerin bölgeye gösterdikleri ilgiden memnun.

Özellikle balık sezonu olan kış aylarında Narlı’da her köşe başında bir İnegöllüye rastlanırken, son zamanlarda bu kasabadan mülk kiralama yada satın almaların arttığı gözlemlendi.

Narlı’da ki balıkçılar, özellikle balık sezonunda hemen hemen her gün İnegöllü gruplara tekne kiralama hizmeti veriyor.

Balıkçılığı sadece stres atmak amacıyla, hobi amaçlı yapan İnegöllü balıkçılar, tuttukları balıkları ise satmıyorlar. Bölgede en çok lüfer ve çinokop avı gerçekleştiriliyor.