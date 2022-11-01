İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarıyla alakalı vatandaşları uyardılar.

İnegöl de son günlerde artan telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı Emniyetten uyarı geldi.

Emniyet, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için vatandaşlara uyarıda bulundu.

"PARA VE ALTIN İSTEYENLERE İNANMAYIN"

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Telefonda kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı.' diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın." ifadeleri yer aldı.