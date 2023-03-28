Bursa Valiliği, havaların soğumasıyla gece yarısından itibaren ilin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre il genelinde rüzgarın kuzey yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzeye dönmesi ile yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey, doğu ve sahil kesimlerindeki ilçelerimizde yağışın karla karışık yağmur, güney ve batısında ise yükseklerde gece yarısından itibaren kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının yer yer kuvvetli (5-20 cm) olacağı değerlendirildiğinden ulaşımda aksamalar (Ankara-Bursa yolu, Bursa-Bozüyük Mezitler Geçidi, buzlanma, don, Karacabey ilçesi başta olmak üzere Bursa’nın tamamında çarşambayı perşembeye bağlayan gece) ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”