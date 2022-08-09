Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan; “Vatandaşlarımız kasa başındakilerden de masa başındakilerden de usanmıştır” dedi.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı mahalle ziyaretleri kapsamında Orhaniye Mahallesi’ni ziyaret etti. Vatandaşların Milli Görüş dönemindeki hizmetleri unutamadığını ve Erbakan sevgisiyle dolu olduklarını belirten İlçe Başkanı İlhan Baykan, bundan dolayı da istikametlerinin Yeniden Refah Partisi olduklarını söyledi.

Kendilerine ve Fatih Erbakan’a büyük teveccüh olduğunu belirten Baykan; “Yine bu ziyaretlerden anlamış olduğumuz bir geçek de şudur. Vatandaşlarımız kasa başındakilerden de, masa başındakilerden de usanmıştır. Rakam sevdalılarından da, makam sevdalılarından da usanmıştır” dedi.

İlhan Baykan’ın açıklaması şu şekilde;

ERBAKAN SEVGİSİNİ GÖRÜYORUZ

“Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak, mahalle ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bağlamda 03/08/2022 Perşembe günü Orhaniye Mahallesindeki vatandaşlarımızı, esnaf ve kahvehanelerimizi ziyaret ettik. Genel başkanımızın vatandaşlarımıza selamlarını ilettik. Bu ziyaretler esnasında gördük ki, vatandaşlarımızda geçmişteki Refah partisinin bolluk ve bereket dönemine ve Milli Görüş politikalarına müthiş derecede bir özlemi var. Genel Başkanımızı tanıtırken, selamlarını iletirken, Dr. Fatih Erbakan diye ifade ettiğimizde, vatandaşlarımızın sözlerinde ve gönüllerindeki ERBAKAN sevgisini dolu dolu görmekteyiz.”

VATANDAŞ RAKAM SEVDALILARINDAN USANMIŞ

“Bilindiği gibi Orhaniye Mahallesi, 2019 Yerel Seçimlerinde İnegöl’de Ak Partinin en yüksek oy oranını almış olduğu mahallelerinden bir tanesidir. Hemşerilerimizin mahallemizi ziyaret esnasında bizleri en iyi şekilde ağırlamaları, Yeniden Refah Partimize olan sevgi ve hoşgörüleri, bizlere göstermiş oldukları hüsnü kabulleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Vatandaşlarımızın bizlere daha çok çalışın, bir an evvel kurtarın şunlardan çıkışları, yine bir konuşmalarımızın ardından alkış ile bizleri onaylamaları, aslında vatandaşımızın önümüzdeki seçimlere hazır olduğunu ve istikametini göstermektedir. Yine bu ziyaretlerden anlamış olduğumuz bir geçek de şudur. Vatandaşlarımız kasa başındakilerden de, masa başındakilerden de usanmıştır. Rakam sevdalılarından da, makam sevdalılarından da usanmıştır.”

MİLLETİMİZ İÇİN BİZ VARIZ

“Geçmişte olduğu gibi, bu gün de, aldatmayan ve aldanmayan bir Erbakan’la, Dr. Fatih Erbakan ile sahalardayız. Geçmişte olduğu gibi, bu gün de, bolluk ve bereketle gelen Refah’la, Yeniden Refah’la sahalardayız. Geçmişte olduğu gibi, bu gün de, bu necip millete ve bu güzel ümmete hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını ilk seçimlerde sandıkta aldığımız zaman hep birlikte göreceğiz ki, varacağımız nokta; yaşanabilir bir Türkiye yeniden büyük Türkiye yeni bir dünya’dır. Hedefimiz bizi, biz de ilk seçimde sizleri bekliyor olacağız. Kaybettiklerimizi kazanmak, kazandıklarımızı da kaybetmemek için geç kalmayalım. Milletimiz için biz varız.”