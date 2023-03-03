Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvurular nedeniyle e-devlet sistemi kitlenince İnegöllü vatandaş SGK binasına hücum etti. Yüzlerce kişi SGK binasında kuyruk oluşturdu.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonların merakla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYT KUYRUĞU

EYT'den yaralanma hakkı kazanan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK İnegöl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk sebebiyle bina önünde yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların işlemler için içeriye grup grup alındığı edinilen bilgiler arasında.

İNEGÖL’DE 10 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Çıkan yasanın ardından yetkililer İnegöl’de yaklaşık 10 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvurular nedeniyle e-devlet sistemi kitlenince vatandaş SGK binasına hücum etti. Yüzlerce kişi SGK binasında kuyruk oluşturdu.