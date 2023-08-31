Yıllardır il olma hasretiyle tutuşan İnegöl’ün, Ulusal bir kanal da yapılan programda yayınlanan il olması muhtemel ilçeler haritasında yer almaması İnegöllülerin tepkisini çekti.

Dün akşam Ulusal bir kanalda yayımlanan programda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde potansiyel yeni illerin belirlenmesi konusunda uzmanlar ve gazeteciler arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

İl olma potansiyeli olan ilçelerde özellikle altyapı, nüfus, ekonomik potansiyel ve coğrafi konum gibi faktörler göz önünde bulundurulurken, ekrana yansıyan Türkiye haritasında İnegöl’ün işaretlenmediği görüldü.

Programda Bursa’da il olma potansiyeli olan ilçeler arasında İnegöl gösterilmezken, Harita üzerinde sadece Mustafa Kemalpaşa’nın yer aldığı da görüldü.

Seher Yaşa