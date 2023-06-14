İnegöl'de yaşayan vatandaşların neredeyse yarısının dünyaya gelmesini sağlayan Ebe Halime Durmuş, yaşayan tarih.

Hastane Başhekimi Hayrettin Göçmen, Ebe Halime Durmuş'u makamında misafir etti.

Başhekim Göçmen, Ebe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; Vefa ve sevgi, toplumun dayanak noktası ve sosyal yaşamın sigortasıdır. İnegöl sağlığına yön veren değerlerimizi gelecek nesillere aktarma çalışmalarımızda, çocukluğumun en önemli simgelerinden biri olan ve aynı zamanda kız kardeşimin de ebesi olan özellikle Orhaniye mahallesinin her şeyi Halime ebemize (Halime Durmuş) yer vermemek olmazdı. Hastalıklı geçen çocukluğumun kahramanı, tedavileriyle şifama vesile olan Halime ebe ablamızı hastanemizde misafir ettik ve eski fotoğraflar üzerinde istişare ettik. Değerlerimiz en büyük ve en önemli mirasımızdır.

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