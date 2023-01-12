İnegölspor, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Taşkın Güngör şu ifadeleri kullandı;

DENEYİMLİ VE ALTERNATİFLİ BİR KADRO OLDUK

“İnegölspor olarak sıkıntılı bir ilk yarı geçirdik. Elimizdeki sporcu kadrosuyla skora yansımasa da büyük bir mücadele verdik. Futbolcularımız sahaya çıktıklarında bütün emeklerini verdiler. Yaptığımız transferlerle deneyimli ve alternatifli bir kadro olduk. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntıların tam tersine mutlu bir ikinci yarı yaşayacağımızı düşünüyorum. İnegölspor'un gelecekteki 3-5 yılının temelini oluşturmaya çalıştık. Tabi ki eksikler zamanla ortaya çıkacaktır. Bu takımın da zamana ihtiyacı var çünkü adeta sıfırdan bir kadro oluştu. İnegölspor ileriye umutla bakabileceği bir kadro oluşturdu. Devre arası transfer yapmak zordur, bizler başarılı transferle yaptık. İnşallah Bayburt maçında da bu skora yansır ve iyi bir şekilde ikinci yarıyı tamamlarız.”