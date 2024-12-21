Teknik Direktörlük görevine İbrahim Dağaşan’ı getiren 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi İnegölspor’da moraller yerinde. İki maçta 6 puan toplayarak küme düşme hattından uzaklaşan Bordo Beyazlılar, Adana01 FK maçının hazırlıklarının tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İbrahim Dağaşan’la format değişikliğine giden ekip, Adana karşısına yine güçlü orta saha kurgusuyla çıkacak.

İNEGÖLSPOR ÇIKIŞTA

Lige kötü bir başlangıç yapan İnegölspor, iki teknik adam değişikliğinden sonra düzlüğe çıkmayı başardı. Çıkışa geçen Bursa temsilcisi, ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.

ADANA01 NASIL BİR EKİP?

Grubun dişli takımlarından Adana01 Futbol Kulübü geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 31 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.

Güçlü hücum hattıyla dikkat çeken ekipte, 29 yaşında ki forvet oyuncusu Samet Ali Kaya attığı 8 gol, yine orta saha oyuncuları 29 yaşındaki Samet Ilgaz 5 gol ve 21 yaşında ki Ahmet Ülük attığı 4 golle yıldızlaşan isimler oldular.

Bu güne kadar deplasmanda 8 maça çıkan Adana ekibi bu karşılaşmalardan 2’sini kazanmayı başarırken, 3 maçta berabere kaldı, 3 maçta ise yenildi.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF 2. Lig Beyaz grup 17. Hafta mücadelesinde İnegölspor-Adana01 FK arasında ki karşılaşma 22 Aralık Pazar günü saat 14.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.