

Bordo beyazlı ekip, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör İbrahim Dağaşan, şunları söyledi:

“Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Şimdi önümüzde güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Hazırlıklarımız sürüyor. Maçın ciddiyetinin farkındayız. Çocuklarda bunun farkında. İnşallah çalıştıklarımızı Pazar günü sahada yansıtırız ve istediğimiz galibiyeti alacağız.

Çocuklara güveniyorum. Yaklaşık 23 sene sonra tekrar İnegöl stadyumunda maça çıkmak bana nasip olacak. Bunun heyecanı ve gururu var. Dediğim gibi Pazar günü çok güzel bir gün olacak. İnşallah maçtan sonra hep beraber keyifli dakikalar yaşayacağız. Trabzon maçı öncesi rahatsızlanan Batuhan iyileşti. Tam kadro antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Pazar günkü Adana açına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.”