TFF 2.Lig Beyaz grupta 31. Hafta maçları hafta sonu oynanacak. Temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda 43 puanla ligde 7’nci sırada yer alan HES İlaç Afyonspor’a konuk olacak.

İnegölspor, Şanlıurfaspor’a hezimetinin ardından sahasında karşılaştığı Somaspor’u 1-0 yenerek moral bulmuştu. 29. Hafta maçlarında Çarşamba günü Nazilli Belediyespor’a konuk olan İnegölspor, maçtan 2-0 yenik ayrıldı. 30. Hafta maçında sahasında Bursaspor’u ağırlayan İnegölspor, maçtan 2-0 yenik ayrılmıştı.

Pazar günü Ligde 7’nci sırada yer alan HES İlaç Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz maçın hazırlıklarını, kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü. HES İlaç Afyonspor geçtiğimiz hafta Bayburt Özel İdare ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ligde 29 puanla 16’ncı sırada yer alan temsilcimiz, Pazar günü Zafer Stadında oynayacağı mücadele saat 15.00’te başlayacak. Maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

İBRAHİM USLU