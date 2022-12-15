Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden İnegölspor altyapı ekipleri, oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Rakip ağları 8 gol ile sarsan ekipler, kalesinde ise 2 gol gördü.

U19 ekibi deplasmanda karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü’nü 21. dakikada Onur Duman ve 88. dakikada Emirhan Yılmaz’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

U17 ekibi deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaştı. Ekip, Volkan Han’ın 15 ve 32. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

U16 ekibi devre arası olduğu için haftayı dinlenerek geçirirken, U15 ekibi ise Orhaniye sahasında Teco Karacabey Belediye Spor’u ağırladı. Ekip 8. dakikada Semih Çayhan, 38. dakikada Ozan Bağça, 53. dakikada Mustafa Bağdat ve 70. dakikada Akanda Koyaş’ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

U14 ekibi ise Orhaniye sahasındaki günün son maçında ise ligin güçlü ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Ekipler böylelikle oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etmiş oldu.

Müsabaka sonrası açıklama yapan U19 Teknik Sorumlusu Caner Taban, “Bölgesel Gençlik Gelişim Ligleri 8.haftasında rakibimiz deplasmanda Menemen FK oldu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunu kontrol altına alan bir takım görüntüsü çizdik.30. Dakikaya kadar rakibimize karşı oldukça üstün oyun oynadık ve bu dakika da aradığımız golü bulduk. Golle beraber sporcularımız ister istemez tempoyu biraz düşürerek devre bitirmek istediler ve böyle de oldu. 2. Yarıya rakibimiz iyi başladı top onlardaydı net bir pozisyon vermesekte savunma geçişini hızlı yapamadığımız bir pozisyon golü yedik ve skor eşitlendi. Gole tempo artırarak tepki veren çocuklarımız gerek kulübeden yapılan değişikliklerle gerek saha içinde yaptığımız rotasyonlarla girdiğimiz pozisyonları son dakikada da olsa gole çevirmeyi başardık ve maçtan galibiyetle ayrıldık. Ayrıca mağlup olmalarına rağmen sportmenliğe vazgeçmeyen rakip sporcuları ve teknik ekibi gönülden kutluyorum, teşekkür ediyorum.”

U17 Teknik Sorumlusu Murat Yakşi, “TFF Bölgesel gelişim U17 Lİgi 2. Devrenin birinci maçında Menemen Spor ile deplasmanda karşılaştık. Oyuna rakip kalenin önünde yüksek press yaparak başladık. Organize atak yaptırmadık. Uzun top ve kontra çıkışları da engelledik. Pas ve destek oyununu iyi oynamayı başardık. 1. devrede 1’ i penaltıdan diğeri ise kanat organizasyonu olmak üzere 2 gol attık. Devre 2-0 sonuçlandı 2. Devre 30 dakika Oyun karşılıklı ataklarla devam etti 35. Dakikada rakibimiz kalemize yakın bölgede duran top kazandı ve bu topu direk vuruşla gole çevirdi. Bu golden sonra galibiyeti koruma psikolojisine girdik zaman zaman oyunun kontrolünü kaybetsekte rakibe pozisyon vermeden maçı 2-1 bitirmeyi başardık. Maçı ve oyunu kazanmak için İstekli ve gayretli bir şekilde mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum.”

U15 Teknik Sorumlusu Refik Şaffak, “İlk yarının son maçını kendi evimizde TECO Karacabey Belediye Spor’u ağırladık. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Rakibimize ciddi olacak hiç pozisyon vermedik. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zaman zaman sorunlar yaşadık. Bizim açımızdan sevindirici olan ikinci topları kazanmamız oldu. Birinci devre bir ikinci devre üç gol atarak ilk yarıyı moralli kapattık. Oyuncularımızın gelişiminin devamı için arayı iyi değerlendirip ikinci devrede daha iyi oyun ve sonuçlar almaya çalışacağız.”

U14 Teknik Sorumlusu Mustafa Dinçer, “U 14 Gelişim Ligi 8. haftasında grubumuzun güçlü takımlarından Manisa FK ile evimizde oynadık. Rakibimize ilk maçta farklı yenilmiştik. Bunun da etkisi ile maça kontrollü başladık. Topu rakibe bıraktık. Kalemizden uzak bölgelerde pas yapmalarına müsaade ettik. Kendi yarı alanımızda alan daraltarak kademeli bir oyun tercih ettik ve rakibi çok iyi durdurduk. Baskı ile kazandığımız toplarla hızlı hücumlar geliştirdik. Pozisyonlar da bulduk. Fakat gole çeviremedik. Çok tempolu ve mücadelesi yüksek bir maç oldu. Sonuçta 0-0 biten maçta puanlar paylaşıldı. Oyuncularımı üstün mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Her maç üstüne koyarak gelişmeye devam inşallah.”