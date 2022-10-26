Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden ekipler oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet elde etti. Rakip ağları 16 gol ile sarsan İnegölspor ekipleri kalesinde ise 3 gol gördü.

U19 ekibi deplasmanda karşılaştığı Kuşadası’nı 15. Dakikada Muhammed Enes Kaya ve 54. Dakikada Abdulbaki Gözütok’un golleriyle 2-0 mağlup etti ve yoluna namağlup devam etti.

U17 ekibi ise deplasmanda Somaspor’a konuk oldu. Ekip 9,18 ve 83. Dakikalarda Emir Öztürk, 38 ve 47. Dakikalarda Eren Ünlüsoy ve 89. Dakikada Muhammed Mustafa Kaplan’ın attığı gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı ve yoluna namağlup devam etti.

U16 ekibide deplasmanda karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.

U15 Ekibi ile U14 ekibi ise Orhaniye sahasında rakiplerini ağırladılar. U15 ekibimiz Beyçimento Bandırmaspor’u 2-0 mağlup ederken, U14 ekibi ise Somaspor’u 6-0 mağlup etti.

Ekipler böylelikle oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmiş oldular.

U19 Teknik Sorumlusu Caner Taban, “Bölgesel Gençlik Gelişim Ligleri 2. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor'un konuğu olduk. Geçen hafta oynadığımız iyi futbolun üstüne koyarak oyun ve skoru kazanmak düşüncesiyle çıktığımız maçın ilk yarım saati istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve golü de bulduk. Golle beraber maçın temposunu biraz düşürdük ve bu dakikalarda top biraz daha rakibimizde gözüktü. 2.Devrenin başlamasıyla rakibimiz 20 dakika kadar yoğun baskı yaptı ve orta sahada hakimiyeti onlara verdiğimiz için kalemizde bir kaç net pozisyon gördük. Baskıdan çıkıp yakaladığımız bir pozisyonda 2. Golü bulunca rakibimiz yorgunlukla beraber moral olarak ta çökünce oyun tekrar bizim kontrolümüze geçti. Son dakikalara doğru bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik farklı bir skorla evimize dönebilirdik. Yine de deplasmandan kayıpsız dönmenin mutluluğu içerisindeyiz.”

U17 Teknik Sorumlusu Murat Yakşi, “TFF Bölgesel gelişim U17 Ligi 2.haftasında Somaspor İle Cumartesi günü Soma’da karşılaştık. Maça istekli ve baskılı bir şekilde başladık ve oyunu kontrolümüz altına almayı başardık. Rakibimizin kalesine yakın bölgede pres yaptık, kazandığımız toplarla etkili pozisyonlara girdik. bu oyunumuzla 1. devrede 3 gol bulduk. 2. devrede ise oyunun kontrolünü elden bırakmadık ve rakibimize geri dönüş şansı vermedik. Girdiğimiz pozisyonlardan 3 ünü daha gole çevirdik.Sonrasında kalemizde golü gördük.Maç 6-1 gibi net bir skorla sonuçlandı.Oyuncularımızı, oyunun Disiplinini kaybetmeden, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerinden dolayı tebrik ediyorum.”

U16 Teknik Sorumlusu Selahattin Esen, “Ligin 2. haftasında deplasmanda Manisa F.K ile karşılaştık. Maça rakibimizi 2. Bölgede karşılayarak başladık amacımız kazandığımız toplarla rakibin zayıf olan merkezinden etkili olmaktı bunu da zaman zaman iyi yaptık ama final pasları ve son vuruşlar da başarılı değildik atağa çıkarken kaptırdığımız toplarla rakip etkili oldu ve gol yedik yediğimiz golün etkisi ile takım savunmasında ve bütünlüğünde kırılmalar oldu ve oyunun hakimiyetini tamamen rakibe verdik. 2. Yarının ortalarında yaptığımız değişiklikler ile riskler aldık. Akan oyunda ve duran toplardan pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik maçı kaybettik bu tür maçlardan tecrübe edinme öğrenme ve gelişmeye devam edeceğiz.”

U15 Teknik Sorumlusu Refik Şaffak, “Ligin ikinci haftasında Orhaniye sahasında Bandırmaspor’u misafir ettik. Maçın ilk yarısında oyuna hakim gibi göründük topa sahip olan taraftık. Ancak çok etkili bir atak geliştiremedik. Geçiş oyununda hem birinci bölgeden çıkarken hem de ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken çok pas hatası yaptık. İlk yarı kısır geçti ve golsüz bitti. İkinci yarının hemen başında Bandırmaspor kornerden bir gol buldu ve öne geçti. Ancak oyuncularımız bu gole hızlı reaksiyon gösterdi ve bir dakika sonra beraberlik golünü bulduk. Golle beraber moral bulduk ve özgüvenimiz yerine geldi. Oyuna daha çok hakim olduk üst üste pozisyonlar ürettik. peş peşe iki jenerik gol bulduk ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldık. İkinci haftayı da kayıpsız atlattığımız için çok mutluyuz.”

U14 Teknik Sorumlusu Mustafa Dinçer, “Akademi liginin ikinci haftasında kendi sahamızda Somaspor ile karşılaştık. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktık ve rakibe her alanda baskı yapmaya, rakibi kendi sahasından çıkartmamaya çalıştık. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduk. Çok pozisyon bulduk, rakibe de pozisyon vermedik. Sonuçta 6-0 lık güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Hafta başından itibaren deplasmanda oynayacağımız Manisa FK maçının hazırlıklarına başlayacağız.”