Kepez Spor Futbol A.Ş.’yi 1-0 yenen, Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan İnegölspor, geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Anagold 24erzincanspor’u ise 3-2 yenmişti. Son hafta aldığı galibiyetle moral bulan temsilcimiz İnegölspor, 26. Hafta mücadelesinde Sincan Belediyesi Ankaraspor’un konuğu oldu.

Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanan mücadelede ev sahibi ekip, maça hızlı başladı. Maçın 12’nci dakikasında Yunus Emre Metin, 22’nci dakika da Hasan Kaya, 26’ncı dakika da Berk Yiğit Karadağ ve 45+3’te Hasan Kayan’nın ayağında bulduğu gollerle Ankaraspor ilk yarı da 4-0 öne geçti. İlk yarı Ankaraspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da ev sahibi takım hızlı başladı. 71’nci dakika da Samet Emre Gündüz ve 73’üncü dakika da Hasan Kaya’nın golü ile fark 6-0’a çıktı. Maçta Ankarasporlu futbolcu Hasan Kaya hat trick yaptı.