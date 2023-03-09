Teknik Direktör Bahaddin Güneş, cumartesi günü 14.00’da sahamızda ağırlayacağımız Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İnegölspor’umuz deprem felaketi sonrası yenilenen fikstür ile birlikte kendi evinde art arda iki maç oynayacak. İlk maçta cumartesi günü Arnavutköy Belediyespor’u ağırlayacak olan takımımız Çarşamba günü de yine kendi evinde Menemenspor A.Ş. ile mücadele edecek.

Ekibimiz çalışmalarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürürken Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

PUAN VEYA PUANLAR DÜŞÜNMÜŞTÜK

“Geldikten sonra 3 maç oynadık. İlk maçımızı Erzincan'a karşı oynadık. Penaltımız verilmedi, 1 puan aldık ama o 1 puan bir şeyin işaretçisiydi. Yaptığımız şeyleri doğru yapıyorduk. Güzel bir oyunun işaretiydi. Akabinde Düzce'ye gittik ve hak ederek kazandık. Rakipler birbirine denk rakipler grup iyi bir grup. Isparta'yı da analiz etmiştik. Hareketli oynayan, topsuz oyunda iyi olan bir takımdı. Biz de bunun önlemini alarak puan veya puanlar şeklinde düşündük. İlk yarı maç kafa kafaya gitti. Daha sonra ikinci yarıda hamlelerimizi yapmamıza rağmen biraz daha sıkıntı yaşadık. Yani ikinci yarı oyun anlamında iyi değildik.”

RAKİPLERİ TEK TEK ANALİZ EDECEĞİZ

“Önümüzde 2 maç var. İlk maçımız cumartesi günü Arnavutköy Belediyespor ile ardından da çarşamba günü Menemenspor ile oynayacağız. Arnavutköy üst sıraları kovalıyor. Ciddi bir rakip. Her takımın bir hedefi ve buna göre oyun anlayışı var. Biz her takımı tek tek analiz edeceğiz ve alt sıralardan nasıl kurtuluruz onun hesabını yapacağız. “

SAKAT FUTBOLCULARIMIZ ARAMIZA DÖNDÜ

“Sakat futbolcularımızın tedavi süreçleri tamamlandı ve aramıza döndüler. Ersel ve Niyazi şu anda hazır Hamza da önümüzdeki maça kadar toparlanmış ve sakatlığını atlatmış olacak. Şu anda eksik olarak bir tek stoperimiz Volkan cezalı.”

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“İnegöl bir futbol şehri. İnegölspor taraftarı gerçekten takımına sahip çıkıyor. Bunun en son örneğini yine son maçımızda yaşadık. Yağmur ve soğuğa rağmen maç sonuna kadar taraftarımız takımına sahip çıktı ve destek verdi. Ben taraftarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum.”