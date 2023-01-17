İnegölspor Teknik Direktör Bahattin Güneş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Urfa maçından sonra anlaştığımız Taşkın hoca ile Bayburt maçından sonra yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum ve kariyerinde başarılar diliyorum. Tabi hoca ile ayrıldıktan sonra masamızda birçok isim vardı. Futbol bilgisine inandığımız Bahattin hocamızı tercih ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı buraya kadar geldi ve anlaştık. İnegölspor’umuza hayırlı olsun diyorum” dedi.

Ademoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Biraz süreci de yorumlamak istiyorum. İlk yarı sıkıntılı bir süreç yaşadık. Görmediğimiz olaylarla karşılaştık. Kadro darlığımız oldu, şike iddiaları oldu. Tabi bunlar kimilerine göre mazeret oluyor ama yaşanan süreç puana etki etti ve ikinci yarıya 17. Sırada başladık. Ben bundan sonraki süreçte takıma ve yönetime inanıyorum. Hamd olsun yönetimimizle tek vücuduz. Sportif olarak başarısız bir süreç yaşadık ama İnegölspor ismini her yerde layıkıyla temsil ettik. Devre arasında yapmış olduğumuz transferlerde itibarımızın göstergesidir. O kardeşlerimiz play-off potasındaki takımlara da gidebilirdi. Onlar bizim güvenimizi ve itibarımızı bilerek buraya geldi. İnşallah biz Erzincan maçıyla birlikte beyaz bir sayfa açacağız. Öncelikle İnegölspor’umuzu alt sıralardan kurtarmak için çalışacağız.”

İnegölspor’un yeni teknik direktörü Bahattin Güneş ise, “Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Ben buraya işimi en güzel şekilde yapmaya geldim. Bu camia çok futbolcular yetiştirmiştir, büyük bir camiadır. Neden bunlar bir daha olmasın. Elimizi taşın altına koyacağız. Ben transferlerdeki ışığı görerek buraya geldim. Alınan çoğu oyuncuyu tanıyorum. Başarılı olmak zorundayız. Basın, kulüp, İnegöl halkı hep birlikte beraber olalım ve süreci en iyi şekilde yönetelim. Şaban hocaya ve Taşkın hocaya da teşekkür ediyoruz emekleri var. Biz camiaya gerçek anlamda nasıl faydalı oluruz onu düşüneceğiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.