İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu yaptığı açıklamada, “Her şeyle uğraşabiliriz ama içerdekilerle uğraşamıyoruz. Önlem alamıyoruz” dedi.

İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu 1-1 biten Tarsus maçı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Bazı futbolcular hakkında önemli açıklamalarda bulunacağını belirten Ademoğlu, “Son maçımızdı galip te gelebilirdik. Bir puanla dönüyoruz farkı daha da açmama derdindeydik. Futbol futbol olmaktan çıkmış endüstriye futbol olmuş. Endüstriyel futbolda paraların döndüğü olaylarda maalesef Türkiye’de yöneticilerin, taraftarların, şehrin dinamiklerin bazı şeylerle ne kadar mücadele etse de, ülkemizde şebekeler örgütler devreye girerek takımların üzerinde oyunlar oynanıyor. Biz dışarda rakiple mücadele edebiliriz, hakemle uğraşabiliriz, federasyonla uğraşabiliriz ama içerdekilerle biz uğraşamıyoruz, önlem alamıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde farklı açıklamalarda bulunacağız. “

BİZİ SATMIŞLAR

İnegölspor amigosu Tevfik Taşkın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İnegölspor tarafından yolları ayrılan kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen’in fotoğraflarını paylaşarak “Bu namussuzları iyi tanıyın, başkan ve yönetim gerekli açıklamayı yapacak. Ben konuyu biliyorum. İnegölspor’un selameti açısından yazmıyorum. Bizi satmışlar neden galip gelemiyormuşuz.” İfadelerini kullandı.

BURADAN ÇIKACAK HAMLELERİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

İnegölspor teknik direktörü Taşkın Güngör ise, “Zor bir maç oynadık, galibiyetten beraberliğe düşmemiz üzücü ama alınan bir puan önemli bir puan. Rakibimizle oynuyoruz gerçekten adamlarda kaliteli bir kadro var. Oyunları bizden kat kat iyiydi. İkinci yarının başındaki oyunumuz gayet iyiydi. Hem baskı hem de oyun olarak ikinci yarının ilk 15 dakikası iyiydik. Daha sonra bazı oyuncu gurubumuzun yavaşça yorulması yüksek toplardaki rakibin üstünlüğü bizi zor durumda bıraktı. Ortada alınan bir puan var önümüze bakacağız. İkinci yarı çok büyük bir mücadele bekliyor. Bazı gerçekleri de görüp ona göre hareket etmemiz lazım. Geçerli olan bir şey var zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkacak hamleleri yapmak zorundayız.“