TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta müsabakasında İnegölspor'umuz, deplasmanda karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı.
Stadyum: Tarsus Şehir Stadyumu
Hakem: Alpaslan Şen
Yardımcı Hakemler: Ö. Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan.
İnegölspor: Emre Şeker, Taşkın Kartal (Dk.46 Bahadır Taşdelen) N.Batuhan Salman, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Y.Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek (Dk.84 Taylan Özgün) Kadir Salih (Dk.84 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç (Dk.74 Serhat Emirler)
Tarsus İdman Yurdu: Mert Can Salık, Muhammet Ömer Çakı, Yusuf Talum (Dk.90+3 İsmail Arda Çetiner), Artun Akçakın, Alperen Bak, Uğur Utlu, Tugay Cicili (Dk.84 Yunus Öztürk), Ahmet Furkan Özcan, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş, Ferit Bay Gündüz.
Sarı Kartlar: Dk.48 Kadir Salih, Dk.53 Ersel Aslıyüksek, Dk.65 Yılmaz Özeren, 90+1 Hamza Özdemir (İnegölpor)- Dk. 90+1 Alperen Pak (Tarsus İdman Yurdu)
Goller: Dk.46 Bahadır Taşdelen (İnegölspor)- Dk.84 Yusuf Talum (Tarsus İdman Yurdu)