İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız Bursaspor maçına ilişkin, “Bursa derbisini kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor” dedi.

Temsilcimiz ekibimiz, Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağımız Bursaspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman öncesi açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, Bursaspor maçına galip gelmek için çıkacaklarını belirterek, “Bursaspor maçı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezona istediğimiz gibi başlayamasakta en kısa zamanda toparlanarak üst sıralara çıkacağımızdan şüphemiz yok. Bu manada hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağız. Her iki takım içinde centilmence bir maç geçeceğinden şüphemiz yok. Bursa derbisini kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. İnşallah alacağımız seri galibiyetlerle hak ettiğimiz üst sıralara yerleşeceğiz. Bu arada Bursaspor maçına gelmek isteyen taraftarlarımız için ilçe stadımızda bulunan bilet gişelerinden bilet satışlarımız Cuma günü saat 17.00’da başlayacaktır. Bilet fiyatı 30 TL olarak belirlenmiştir. Bursaspor kulübü tarafından kulübümüz için 2 bin 160 bilet ayrılmıştır. Biletler Bursa stadından satılmayacaktır. Tüm taraftarlarımızı Bursa stadına bekliyoruz.”