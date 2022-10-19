İnegölspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taşkın Güngör, “Göreve geldikten sonra birinci haftayı iyi bir şekilde atlattık ama tabi kazanılmış bir şey yok. Önümüzde uzun maraton var, bir iki haftalık değerlendirmelerle olumlu veya olumsuz sonuçlara varamayız. Önümüzdeki süreci doğru değerlendirip takımın nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. Onun için Nazilili maçını unutup Bursaspor deplasmanına hazırlanıyoruz. Hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak bu maça odaklanıyoruz. Hafta sonu kardeş kulübümüzle, Türkiye’nin büyük bir camiasıyla oynayacağız. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Herkes yerli futbolcularımızı izleyecek onlar da bir şeyleri başaracağını hissedecek. Ülkede yabancı futbolcu anlayışına son vermek gerekiyor. Bunu sağlayacak olan da bizlerin futbol anlayışı ve sporcularımızın göstereceği performanstır. Umarım Pazar akşamı Bursa stadında oynanacak karşılaşmada futbolcularımız Türkiye’ye iyi bir sinyal verir. Bu anlamda daha çok önemsiyorum maçı. Seyircilerimizin de birbirini kucaklayan bir atmosfer olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.