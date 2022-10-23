İnegölspor'umuz, TFF 2. Lig 11. hafta mücadelesinde konuk olduğu Bursa deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.
Stadyum: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Hakem: Murat Türkoğlu
Yardımcı Hakemler: Ö. Lütfü Aydın, Servet Bozkurt, Sinan Dereci.
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Dk.82 Emir Özsoy), Medeni Bingöl (Dk.88 Mehmet Arda Akdeniz), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir (Dk.90+2 Serhat Emirler), Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez (Dk.82 Taylan Özgün)
Bursaspor: Deniz Aydın, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (Dk.72 Barış Dalkıran), Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu (Dk.72 Hamza Arıkan),Berat Altındiş (Dk.72 Emre Tepegöz), Enver Cenk Şahin, Ertuğrul Kurtuluş, Samet Bozkurt, Mustafa Genç (Dk.90+2 Ömer Turan Görgüç)
Sarı Kartlar: Dk.15 Ertuğrul Kurtuluş, Dk.76 Enver Cenk Şahin, Dk.78 Kubilay Sönmez, Dk.81 Abdullah Tazgel. (Bursaspor) - Dk.63 Yusuf Ziya Gümüş, Dk.78 N.Batuhan Salman (İnegölspor)
Goller: Dk.11 Kubilay Sönmez, Dk.55 (penaltı) (Bursaspor) - Dk.61 N. Batuhan Salman.