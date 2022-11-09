TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta müsabakasında evinde Çorum FK’yı ağırlayacak olan İnegölspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Taşkın Güngör şu ifadeleri kullandı;

ZOR GÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ

“Zor bir süreçten geçiyoruz. Galip gelmemiz gereken maçlardan mağlup ayrıldık. Bu hafta beraberliği rahat çıkaracağımız maçta verilen penaltı mağlup olmamıza neden oldu. Bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Şansızlıklarımız da devam ediyor. Sakatların artması bizim için olumsuz bir durum. Daha çok çalışarak mevcut kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Sporcularımızın çalışmalarından ve gayretinden memnunuz. Genç bir kadro olmamız ve derinliğimizin az olması bazı olumsuzluklara neden oluyor. Umarım bu dönüşümü Çorum maçında yaparız. Ben İnegöl toplumunun bize güveni olduğunu biliyorum. Stadı doldurmalarıyla da bunu gösterdiler. Onları üzmek istemediğimizi bilsinler. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımızdan emin olsunlar. Görecekler ki İnegölspor kulübü layık olduğu yerlere gelecektir, en ufak bir şüphem yok. Ben hayal olan bir şeyi söylemiyorum çünkü neler yapabileceğimizi biliyorum. Bize destek vermeye devam etsinler, sonunda hep beraber mutlu günlere ulaşacağımıza inanıyorum.”

İSKELET KADRODAN 5 SAKATLIĞIMIZ VAR

“Furkan, Medeni, Ersel ve Umut'un sakatlığı devam ediyor. Hamza bir ihtimal Çorum maçına çıkabilir. Diğerleri ise 3-4 hafta aramızda olmayacak gibi. Biz gençlerle yola çıktıysak, gençlerin gelişimine yol vermek zorundayız. Onun için sahaya çıkan her futbolcu İnegölspor forması giydiğinin farkında olmalı. Gençlerimiz bu fırsatları da iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Tabi ki iskelet kadromuz olsa çok iyi olur ama olmayınca da karalar bağlayacak halimiz yok. Elimizdeki kadromuzla yola devam edeceğiz.”