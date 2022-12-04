TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta müsabakasında İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor’a 5-0 mağlup oldu.
Stadyum: Esenler Erokspor Stadyumu
Hakem: Volkan Aydın
Yardımcı Hakemler: Ferhat Çalar, Mustafa Özgenç
İnegölspor:Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Enes Bağdemir, Bahadır Taşdelen (Dk.82 Sergen Uzun), Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Hamza Özdemir (Dk.60 Emir Özsoy), Yusuf Ziya Gümüş (Dk.82 Ömer Faruk Aslan), Kadir Salih, Ömer Faruk Ermeç (Dk.68 Mehmet Arda Akdeniz).
Esenler Erokspor: Akın Alkan, Sertaç Çam (Dk.61 Zahit Fındık), Alper Karaman, Berk İsmail Ünsal (Dk.61 Yusuf Akyel) Serhat Baştan (Dk.61 Onur Eriş), Serdar Cansu, Enes Kayar, Muharrem Öner, Sakıb Aytaç (Dk.79 Cenk Doğan) Serdar Deliktaş (Dk.74 İdris Fuat), Eşref Korkmazoğlu.
Sarı Kartlar: Dk.46 Sercan Çobanoğlu, Dk.84 Enes Bağdemir (İnegölpor) – Dk.86 Yusuf Akyel (Esenler Erokspor)
Goller: Dk.7 Sertaç Çam, Dk.21 Alper Karaman, Dk.57 Serhat Baştan, Dk.73 Enes Kayar, Dk.90+2 Onur Eriş (Esenler Erokspor).