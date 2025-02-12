Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İnegölspor, 90+4'te Fatih Aktay'ın attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarına kadar eşitlik bozulmazken, 90+4. dakikada Fatih Aktay, İnegölspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla İnegölspor, deplasmanda önemli bir galibiyet alarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Kepez Hasan Doğan

Hakemler: Tolga Akbaba, Emrah Akkaya, İsmail Semih İleri

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mete Sevinç (U. Utlu dakika 65), Ali Mert Aydın (M. Akdeniz dakika 90+1), Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli (M.M. Tetik dakika 83), İsmail Zehir, Yusuf Tursun (H. Altınoluk dakika 83), Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay

Kepezspor FAŞ: Kağan Arıcan, Efe Arda Koyuncu, Ramazan Efe Gülerce, Harun Toprak, Zafer Göktuğ Erdem (K. Çağatay dakika81) , Cerem Talha Dinçer, Muzaffer Kocaer (Sefa dakika 68), Furkan Çil, Seyit Niyazi Özcan (R. Yıkılmaz dakika 81) , Melik Derin (S.E Boz dakika 73), Murat Yılmaz (M. Kayabaş dakika 81),

Sarı kartlar: A. Özfesli (İnegölspor), Alpay (İnegölspor), I. Zehir (İnegölspor), S. Özcan (Kepezspor), E. Yaylı (İnegölspor), H. Altınoluk (İnegölspor)

Kırmızı kart: H. Toprak (Kepezspor)

Goller: Fatih Aktay (İnegölspor)