TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor deplasmanda karşılaştığı Somaspor’a 3-1 mağlup oldu.
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Yavuzhan Keleşoğlu, Kadir Kurt, Murat Şevik, Oğuzhan Yıldırım, Can Vural, Yusuf Türk, Yusuf Tursun, Mustafa Şengül, Kenan Fakılı, Yılmaz Ceylan
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Taylan Özgün, Ersel Aslıyüksek, Serhat Emirler
35’nci dakikada gelişen inegölspor atağında Furkan’ın vuruşu golü getirdi. 0-1
42’nci dakikada gelişen Somaspor atağında Yusuf’un vuruşu beraberliği getirdi. 1-1
64’ncü dakikada gelişen Somaspor atağında Can’ın vuruşu rakibi öne geçirdi.2-1
89’ncu dakikada gelişen rakip takımın atağında ise Mücahit’in vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
Maç bu skorla sona erdi.