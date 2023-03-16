2. Lig Beyaz grupta mücadele eden İnegölspor, 2. devrede en iyi çıkış yapan takımlardan biri olurken, oynanan son 5 karşılaşmada lider Çorumspor’la birlikte 11 puan toplayan iki ekipten biri olma başarısını gösterdi.

Yaptığı flaş transferlerle 2. Devreye hızlı giriş yapan İnegölspor’un bileği bükülmüyor. Rakiplerine korku salan bordo beyazlı takım son maçtan 2 beraberlik ve 3 galibiyet çıkardı. 15 Ocak 2023 tarihinde Bayburt Özel İdarespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmasının ardından müthiş bir çıkış yakalayan İnegölspor, kendi sahasında 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalmış, sırasıyla daha sonra deplasmanda Düzcespor 2-0 yenerken, kendi sahasında Ispartaspor’la kendi sahasında golsüz berabere kaldı. Ardından vitesi daha yükselten bordo beyazlı ekip Arnavutköy Belediyespor’u 2-1, Menemenspor’u 1-0 yenerek son 5 hafta sonunda 11 puanı cebine koymayı başardı. Bu sonuçta son 5 haftada 11 puan toplayan lider Çorumspor ile birlikte en fazla puan toplayan takım İnegölspor oldu.

İnegölspor’un başarı performansı düşme hattını da karıştırdı. Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdarespor’un kümeden düşmesine kesin gözüyle bakılırken, düşecek diğer 2 takım için 6 aday bulunuyor. Bunlar içerisinde düşmeye en yakın iki takım Tarsus İY ile Batman Petrolspor gösterilirken, Bursaspor, Nazilli Belediyespor, Menemenspor ve Isparta 32 takımları da matematiksel olarak düşme hattına yakın takımlar arasında yer alıyor.