İnegölspor, 2. Lig ekibi Kastamonuspor’dan stoper Erman Bulucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Kaptan Mustafa Arıcı ile Futbol Şube Sorumluları Serkan Bak ve Cihan Bozacılar katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Bozacılar, şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yönetim kurulu olarak birçok oyuncu ile temas halindeyiz. Aralarında takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularla anlaşma sağlıyoruz. Bugün bu liglerin deneyimli ismi stoper Erman Bulucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Erman Bulucu ise, şunları söyledi:

“Öncelikle anlaşma her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. Umarım ligin ikinci yarısında bulunduğumuz konumdan daha yukarılara biran önce çıkarız ve uzun vadede zor gibi gözüküyor ama yukarıları hedefleyebiliriz. Onun için tek tek maçlara bakacağız. Bu saatten sonra her maç final. Geldiğim için çok mutluyum ve burada olmaktan çok mutluyum. Umarım güzel bir aile oluruz. Hep birlikte de hedefe doğru yürüyebiliriz.”