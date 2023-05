İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Esenler Erokspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip Pazar günü saat 15.00da sahamızda ağırlayacağımız Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını ilçe stadında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Bahaddin Güneş, şunları söyledi:

“Teknik ekip olarak, analizlerimizi, çalışmalarımızı, programımızı rakibe göre kurgulayıp iyi bir şekilde maçlara hazırlanıyoruz. Bunu da Amed maçında gösterdik. İyi de oynadık. İyi kapattık ve kontra atağa da iyi çıktık. Alınması gereken kritik 3 puandı. Bunun gibi 4-5 tane maç vardı. Bu maç alınması gereken bir maçtı. 3 puanı aldıktan sonra önümüzü aydınlık olarak gördük. Şimdi evimizde ağırlayacağımız Erok maçı, deplasmanda karşılaşacağımız Ankara maçı ve içeride Tarsus maçı var. Ama rakiplerinde ne yapacağını bilmediğimiz için her an her şey olabilir diye biz kendi göbeğimizi kendimiz keselim misali çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocalarımız Erok’u analiz ediyor. İyi bir rakiple oynayacağız. Çorumspor büyük ihtimalle şampiyon oldu. Onları tebrik etmek lazım. Şanlıurfa 2.sırada yer alıyor ama bana göre bu grubun en iyi takımı ile oynayacağız. Çünkü kaliteli oyuncuları, çabuk oyuncuları var. Ligden dönen oyuncuları olan iyi bir rakiple oynayacağız. Haddimizi bilerek, kazandığımız Amed maçının devamını getirebilmek, camiaya bu sene çektirdiğimiz bu ıstıraptan dolayı bu maçında çok önemli olduğunu ve bu maçı kazanarak, Allah kısmet ederse de kendi göbeğimizi kesip kümede kalmayı planlıyoruz. İnşallah ta öyle olur. Ama futbol bu yinede temkinli olmamız lazım. Dediğim gibi rakip iyi bir rakip. Başlarında değişen bir hoca var. 1.Lig ve Süper Lig’de çalıştı. O anlamda da dediğim gibi haddimizi bilerek inşallah alınan puan ile kümede kalmak istiyoruz. İşi şansa bırakmak istemiyoruz. Onun içinde oyuncular, teknik ekip, camia olarak hepimiz bu maçın önemini biliyoruz. Sarı kart cezalısı Niyazi haricinde eksiğimiz yok. Biz geldiğimizden beri taraftarlarımız inanılmaz destek veriyorlar. İnşallah bu maçta bizim için önemli. Her zaman oldu gibi 1. Dakikadan maçın uzatmalarına kadar takımlarına destek vermelerini bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu zorlu maça bekliyoruz.”

İBRAHİM USLU