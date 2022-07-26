İnegölspor, iç transferde kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesisinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Şahin ile Futbol Şube Sorumluları Mustafa Arıcı ile Cihan Bozacılar katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Şahin, iç transferde başarılı kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek’in sözleşmesini 2 yıl uzattıklarını belirterek, “Yeni sezon hazırlıklarımı tüm hızıyla sürüyor. Gerekli mevkilere transferlerimizi yaptık. İç transferde Ersel kardeşimizin sözleşmesini uzattık. Ersel kardeşimiz kalitesi ortada inşallah takımımıza katkı vermeye devam edecek. Anlaşmamızın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ersel Aslıyüksek ise İnegölspor’da kaldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Bu sene hedefimiz büyük. Bu doğrultuda transferlerde yapıldı. Bu oluşumun içinde yer aldığım için çok mutluyum. İnşallah bu sene hedeflediğimiz üst lige çıkacağız. Bende elimden gelenin fazlasını vereceğim. İnegölspor camiası üst ligleri hak ediyor” ifadelerini kullandı.