TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü saat 14.00’da ikinci devre ilk maçında sahasında ağırlayacağı Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Çalışma sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Bahaddin Güneş, “Yani inşallah tüm takımlara ikinci yarı kazasız, belasız hayırlısıyla nasip olsun. Çünkü önemli olan kaza bela olmadan sakatlıksız oyuncu kardeşlerimizin iyi bir lig yaşamaları. Bir taraftan bizim camiamız. Dediğimiz gibi beklediğim puanın üstünde aldık, benim düşüncelerime göre bu kadromuzla beraber. Ama ikinci yarı daha zor olacak, daha çetin şartlar olacak. Hava şartları olacak, takımlar takviye yapıyor, ekonomik olarak harcayanlar var. Mütevazi bir kadromuzla aynı şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Tek tek bakacağız. Şimdi Erzincan Spor iyi bir takım. Kompak oynayan güzel, iyi, yenilmeyen bir takım. Onun için o anlamda da maça tek tek bakacağız. Erzincan takımına saygı duyup maçı oynayacağız” dedi.