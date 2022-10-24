Bursaspor Teksas Taraftarının tepki çeken paylaşımına İnegölspor eski Başkanı Abdullah Ezim'in yaptığı yorum beğeni topladı.

Dün Timsah arenada gerçekleşen Baştan sona İnegölspor’un hakimiyeti ile geçen müsabakada temsilcimiz İnegölspor 2-1 mağlup oldu.

Gergin ortamda gerçekleşen müsabakada tribünlerde ara ara atışmalar gerçekleşti. Karşılaşma sonrası Bursaspor tribün gruplarından Teksas grubu sosyal medya hesabından İnegöllüleri küçümseyerek “Yıllardır Bursaspor’u yenme hayali kuran tüm İnegölspor için köylerine dönme vakti” paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşıma İnegölspor eski Başkanı Abdullah Ezim, "O köylüler sizi 20 yıldır güdüyor" diye yorum yaptı.