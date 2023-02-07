İnegölspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşların konaklaması ve barınması amacıyla altyapı tesislerini depremzedeler için açtı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en büyük deprem nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar için altyapı tesislerini depremzedelere açtığını duyurdu.

İnegölspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinde yaraları sarmak için kolları sıvayan kulübümüz; altyapı tesislerini depremzede aileleri için açıyor.

Tesislerimizde sağlıklı bir şekilde depremzedelerimizi konuk etmek için çalışmalara başladık. İnegölspor yönetim kurulu olarak depremzedelerin yaralarını sarabilmek adına altyapı tesislerimizi depremzede ailelerine açma kararı aldık.

İnegöl’ün ve kulübümüzün kapıları sonuna kadar depremzedelere açıktır. Kendilerine kapılarımızı sonuna kadar açacağımızı belirtmek isteriz.”