Geçtiğimiz Cumartesi günü Erzincan deplasmanında mağlup olan temsilcimiz İnegölspor, Çarşamba günü (bugün) evinde 7 puanla ligde lider koltuğunda oturan Bıtexen Düzcespor ile karşılaşacak.
Ligin ilk maçında evinde Bayburt Özel İdare Spor’u 3-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan İnegölspor, ikinci haftayı bay geçti. Cumartesi günü deplasmanda Erzincanspor’a 2-1 yenilen İnegölspor, bugün evinde ağırlayacağı Düzce maçında 3 puan almak istiyor.
İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 16.30’da başlayacak. Maçı ise hakem Burak Taşkınsoy yönetecek.
HAFTANIN PROGRAMI
15:30 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
15:30 SİVAS BELEDİYE SPOR - EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
16:00 ANKARASPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
16:30 ESENLER EROKSPOR – ŞANLIURFASPOR
16:30 İNEGÖLSPOR - BITEXEN DÜZCESPOR
19:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER – SOMASPOR
19:00 TARSUS İDMAN YURDU - ISPARTA 32 SPOR
19:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - HES İLAÇ AFYONSPOR
19:00 ÇORUM FK - BURSASPOR