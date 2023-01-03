İnegölspor, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’ndan orta saha oyuncusu Ferit Bay Gündüz ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlusu Avukat Enes Özer, şunları söyledi:

“Bugün ekibimize gelecek vadeden 2003 doğumlu Ferit Bay Gündüz’ü dahil ettik. Ferit kardeşimiz Tarsus İdman Yurdu altyapısından yetişerek geçtiğimiz sezon A takıma dahil edilmişti. Bundan sonrada inşallah ekibimiz için ter dökecek. Kendisinin hem ekibimize hem de Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceğinden şüphemiz yok. Ferit kardeşimize İnegölspor’umuza hoş geldin diyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz.”

Ferit Bay Gündüz ise, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Hedefim burada çok çalışıp gelişmek ve hocalarımı mahcup etmemek. İnegölspor’u iyi yerlere taşımak istiyorum. Elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.