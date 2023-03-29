İnegölspor deplasmanda 2-0 yenilerek düşme hattında kalmaya devam etti.

Temsilcimiz İnegölspor deplasmanda Nazilli Belediyespor’a konuk oldu. 63. Dakikada Cihan Avcu’nun ve 80. Dakikada Nurettin Çağlar’ın golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Rakibi karşısında sönük bir oyun sergileyen temsilcimiz düşme hattından kurtulmak için önemli bir fırsat tepti.

Düşme potasındaki rakibimiz Batman Petrol sahasında Ankaraspor’a 4-2 mağlup oldu. İnegölspor deplasmanda Nazilli Belediyespor’u yenseydi, Nazilli Belediyespor’u da düşme potasına çekmiş olacaktı.

Alınan bu sonuçla birlikte temsilcimiz İnegölspor 29 puanla düşme hattında 16. sırada kaldı. Batmanspor ise aldığı mağlubiyetle 29 puanla 15. sırada kaldı.