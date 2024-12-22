Hakemler: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 85 Alpay Koçaklı) , Alican Özfesli(Dk 52 Mustafa Mete Tetik) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu(Dk 76 Batuhan Günaldı) Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 76 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK.: Muharrem Tuncay Meral, Hakan Özkan, Fadıl Kocaoğlu, Yiğit Demir, Ahmet Ülük(Dk 72 Alper Kadir Duruk) Fatih Somuncu, Yasin Kargı, Özkan Yıldırım(Dk 90 Fatih Özkan) Ali Akkuş, Mehmet Mustafa Yıldızaç(Dk 46 Selim Ilgaz) , Mehmet Alp Kurt
Sarı kartlar: Hakan Özkan, Özkan Yıldırım (Adana)
Kırmızı kart:
Goller: İbrahim Can Köse(İnegölspor) Yiğit Demir(Adana)
Maçtan önemli dakikalar
13'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Can'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
55'nci dakikada gelişen Adana atağında ceza sahasına atılan topa gelişine vuran Yiğit golü getirdi. 1-1
94'ncü dakikada İnegölspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Alpay'ın vuruşunu kaleci çıkardı.