İnegölspor-Isparta 32 spor: 2-0
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Uğur Önay, Melih Kurtuluş
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren(DK 62 Bahadır Taşdelen), Orhan Aktaş, Hamza Özdemir(Serhat Emirler) , Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez(Dk 46 Niyazi Batuhan Salman) , Kadir Salih(Dk 87 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç(Dk 90 Taylan Özgün)
Isparta 32 spor: Furkan Bekleviç, Ömer Kandemir, Soner Birinci(Dk 87 Ömer Çiçek) , Abdullah Topkara(Dk 87 Cem Özdemir), Fatih Cerlek( Dk 75 Serhat Yılmaz), Muhammet Aran, Hüseyin Afkan, Burhan Eşer(Dk 75 Oğuzhan Öztürk), İsmat Kavuştu, Osman Torun, Bahattin Berke Demircan
Sarı Kartlar: Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Hüseyin Afkan, Burhan Eşer, Dk 80 Muhammet Aran(Isparta)
Goller: Dk 69 Ömer Faruk Ermeç, Dk 74 Bahadır Taşdelen (İnegölspor)
TFF 2. Beyaz grupta İnegölspor kendi sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Furkan'ın ortasına gelişine vuran Umut, topu az farkla auta attı.
69'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşu golü getirdi. 1-0
74'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın cezasına ortasında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0