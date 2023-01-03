İnegölspor, 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’dan sol sanat oyuncusu Hakan Demirci ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlusu Avukat Burak Gönül, şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Sivas Belediyespor’dan sol sanat oyuncusu Hakan Demirci ile 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Hakan kardeşimizin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Görüşma halinde olduğumuz oyuncular var. Önümüzdeki günler içinde anlaşma sağladığımız oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşacağız.”

Hakan Demirci ise, “İnegölspor’a geldiğim için mutluyum. Buraya hem takıma yardım etmek hem de oynamak için geldim. Birkaç kulüpten teklif olmasına rağmen İnegöl’ü tercih ettim. Hedeflerimiz var. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.