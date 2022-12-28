İnegölspor yönetimi tarafından ‘1000 altın forma 1000 altın adam’ kampanyası başlatıldı. Kampanyada altın formaya 10 bin, gümüş formaya 5 bin, bronz formaya ise 2 bin lira bağış bedeli belirlendi.

İnegölspor kulüp tesislerinde düzenlenen basın açıklamasıyla ‘100 Altın Forma 1000 Altın Adam’ kampanyası başlatıldı. Düzenlenen programa Belediye Başkanı Alper Taban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail Sülek, Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay, Kafkasspor Başkanı Celal Ter ve İnegölspor yöneticileri katıldı.

KAMPANYAMIZI BAŞLATIYORUZ

Açılış konuşması yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, “Bugün ‘1000 altın forma 1000 altın adam’ kampanyasını başlatmak için bir araya geldik. İnegöl’e değer katan STK’ları bir araya getirmek istedik. İlk yarıyı kısaca değerlendirmek istiyorum. Lig’in başında biliyorsunuz Şaban Hoca ile devam ettik ama aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı yollarımızı ayırdık ve Taşkın hocamızı getirdik. İnegölspor’da 3 sene yöneticilik yaptım. Bu da başkan olarak 3. senem. Bu yıl daha önce hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz şeyler yaşadık. Kadro dışımız oldu, sakatlıklarımız oldu, Tarsus maçı öncesi şike iddiasıyla karşılaştık. Bu konu ile alakalı da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yani üst üste sıkıntılı süreçler yaşadık. İlk devreyi maalesef 15 puan ile 17. Sırada bitirdik. Mali disiplin olarak sıkıntılı bir süreçte değiliz. Puan ve durum olarak sıkıntılı bir süreçte olduğumuz için ikinci devre transfer yapmamız gerekiyor. Mali disiplinden taviz vermeden transfer çalışmalarımızı yürütebilmek için forma kampanyası düşündük. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz. Altın formalarımız için 10 bin lira, gümüş formalarımız için 5 bin lira, bronz formalarımız için 2 bin lira fiyat belirledik. Biz 82 forma ile kampanyayı başlatıyoruz“ dedi.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ

Ardından konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegölspor gündemi ile bir araya geldik. İnegölspor’umuz ilk yarıyı maalesef istediği yerde bitirmedi. Takım yapısı itibariyle eksiklerimiz var bunların giderilmesi gerekir. Futbol camiası bilir ki sezonun ikinci yarıları daha zor geçer. Biz istiyoruz ki bu şehrin markası olan İnegölspor’a her İnegöllü destek versin. Tabi bunun için kamuoyu birliğine varılması gerekiyor. İkinci yarı İnegölspor’un zor durumdan çıkması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek gerekiyor. Bizler iş dünyası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Başkanımız ve yönetim kurulumuz mali anlamda yeni transferlerle ilgili maddi desteğe ihtiyacı var. Bizler de buna katılıyoruz. Maddi destek sağlanmalı ve eksik bölgelere gerekli futbolcular alınmalı. İnegölspor ikinci yarıya emin ve güvenilir şekilde başlamalı. Biz 1000 altın forma 1000 altın adam’ kampanyasının destekçisiyiz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimize sesleniyorum, lütfen elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Herkes gücü nispetinde destek olmalı ve İnegölspor’umuzu bulunduğu yerden hep birlikte çıkarmalıyız” dedi.

BORDA-BEYAZ BİZİM SEVDAMIZ

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Biz mobilya sanayinin küçük işletmecilerini temsilen buradayız. Borda beyaz bizim hikayemiz. İnegöl’ümüzün en büyük temsilcisi. Bizler de mobilyacılarımızla birlikte destek veriyoruz ve üyelerimizi de kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

YÜKÜ SADECE YÖNETİCİLERE YÜKLEMEMELİYİZ

Kafkasspor Başkanı Celal Ter, “İnegölspor zor bir süreç yaşıyor. Yaşanmayacak şeyler yaşadı. Bu yükü sadece yönetimde olan arkadaşlarımızın sırtına yüklememeliyiz. İnegölpor sadece İnegölspor başkan ve yöneticilerinin sorunu değil. Sorun şehrimizin sorunudur. Geçmiş dönemlerde 2. Lig’den 3. Lig’e çok kolay düşen takımlar oldu ama geri üst lige çıkması çok daha zor oldu. Bu örnekler gözümüzün önündeyken gerekeni şimdiden yapmalıyız. Biz zaten İnegölspor’u bulunduğu lige bile yakıştırmıyoruz. En kötü ihtimalle TFF 1. Lig olmalıdır. İnşallah bu sene olmasa da ilerleyen yıllarda olur. Şehir olarak biz olmayı becerirsek sorunlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Tesisleşme sürecinde de yönetim kurulu üstüne ek yük bindi bunu da söylem istiyorum. Biz Kani Başkanın ve yönetim kurulu üyelerimizin arkasındayız. Ben de başlangıçta 20 altın formayla kampanyaya destek oluyorum” dedi.

İNEGÖLSPOR BÜYÜK CAMİA

Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Dönem dönem iniş çıkışları olsa da İnegölspor çok büyük bir camia. Böylesine önemli bir dönemde şehrin İnegölspor’a sahip çıkacağını düşünüyorum. Bizler de Müteahhitler Derneği olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay, “Bizler de İnegöl Kuyumcular Derneği olarak 1000 altın forma kampanyasına 30 çeyrek altınla katkı sağlayacağız. Devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.

GÜNDEMİMİZ İNEGÖLSPOR

Genç İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail Sülek, “Bugün gündem şehrimizin takımı İnegölspor. Mevcut durumdan İnegölspor yönetimimiz de bizler de memnun değiliz. Bundan dolayı da elimizden geleni yapacağız. Bizler de İnegöl Genç İş İnsanları olarak 17 kişilik yönetim kurulumuz var başlangıçta 17 altın formayla kampanyaya destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyacağız. Hayırlısı olur inşallah” dedi.

YÜKÜ BÖLMEK LAZIM

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Ben öncelikle kampanya için fikir veren ve emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İşler iyi gitse de kötü gitse de mali bir ihtiyaç söz konusu. İnegölspor mütevazı bütçelerle iş yapmakta. Bugün çok güzel bir tesislerin içerisindeyiz. Bu yıl biraz daha aslında heyecan duyduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Hayatın sonu değil, karamsar olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Mali bütçede sürdürülebilir taraftayız ama bulunduğumuz yerden de çıkmak için ek bütçeye ihtiyaç var. Yükü bölmek lazım, daha fazla omuzlamak lazım. Omuzladıkça da aidiyet duygumuz artar. İnegölspor şehrin takımı. Kıymetli başkanımız ve yönetimimiz canı gönülden çalışıyorlar. Gönül istiyor ki İnegölspor’un 200-300 kişiyle değil 2 bin 3 bin kişiyle dönmesi. Yükü bu şekilde paylaşarak hedeflenen bütçelere daha kolay ulaşabiliriz. Bizde inşallah 100 altın forma ile kampanyaya destek vereceğiz. Tabi bunu direkt olarak belediyemizden harcama yetkimiz yok bundan dolayı iş insanlarımızdan toplayıp vereceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.