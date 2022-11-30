Teknik Direktör Taşkın Güngör, ligin 17. Haftasında deplasmanda oynayacağımız Esenler Erokspor maçı öncesinde açıklama yaptı.

İnegölspor’umuz hafta sonu pazar günü saat 14.00’da Esenler Erokspor’a konuk olacak. Maç hazırlıkları devam ederken Teknik Direktör Taşkın Güngör açıklama yaparak, eldeki kadroyla çalışmalara en iyi şekilde devam ettiklerini belirtti.

Güngör açıklamasında, “Elimizdeki sporcu grubuyla Esenler Erokspor maçına hazırlanmaya devam ediyoruz. Sporcularımızın sakatlıkları bizleri üzüyor. Maalesef bu süreç böyle devam ediyor. Zorlu bir deplasmana gideceğiz. Yapmamız gerekeni ey iyi ve en sabırlı şekilde yapıyoruz. İnegölspor sahaya çıktığında rakibiyle başa baş oynayan, oyunun gerekliliklerini yerine getiren bir takım olacaktır. Belki pozisyonları değerlendiremiyoruz, üstünlük sağlayamıyoruz ama baktığımız zaman lider takıma karşı bile 4-5 tane net pozisyonu olan, pozisyon vermeyen bir İnegölspor vardı. Deneyim ve tecrübe farklılıkları nedeniyle biz oyunumuzu skora yansıtamıyoruz. Bunlar da geçecek. Süreci inançlı ve sabırlı bir şekilde geçireceğiz. İnegöl halkına çok teşekkür ediyoruz, bu süreçte stadı doldurdular. Türkiye’nin hiçbir yerinde bunu göremezsin. Tabi taraftarımız da takımın mücadele ettiğini görüyor. Buda burada iyi bir futbol kültürü olduğunu ve bize inandıklarını gösteriyor. Bu süreci sabırla, disiplinle, dağılmadan ve kaosu büyütmeden atlatacağız. Sürecin sonunun iyi olacağına inanıyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Sporcularımız çok özverili çalışıyorlar. İyi bir takım havası var. Bu hafta sonu sahaya çıkacak kadro da İnegölspor formasını en iyi şekilde terletecek ve en iyi sonucu almaya çalışacak” ifadelerini kullandı.