Bordo beyazlı ekip, Altınordu maçı hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör İbrahim Dağaşan, şunları söyledi:

“Öncelikle çok keyifli bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Altınordu hazırlıklarımız sürüyor. Keyfimiz yerinde, çalışmalarımız istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor. Oyuncu grubumla gurur duyuyorum. Gerçekten harika bir iletişim içindeyiz. İnşallah ikinci yarıya istediğimiz gibi başlarız. Maça taraftarlarımızı davet ediyoruz. Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak maçta bizden desteklerini esirgemesinler.”