İnegölspor, Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Ankaraspor’u 3-2 mağlup etti.

Bolu termal sahasında oynanan maça ekibimiz Sercan Çobanoğlu, Medeni Bingöl, Yusuf Ziya Gümüş, Ethem Ercan Pülgir, Enes Bağdemir, Yılmaz Özeren, Emir Özsoy, Bahadır Taşdelen, Taylan Özgün, Umut Sönmez, Arda Akdeniz 11’i ile başladı.

Ekibimiz 11. Dakikada Bahadır Taşdelen, 24. Dakikada Taylan Özgün ve 38. Dakikada Emir Özsoy’un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı ise 46. Dakikada Yusuf Ziya Gümüş’ün yerine Ömer Faruk Aslan, Arda Akdeniz’in yerine Eren Yetim girerken, 70 Dakikada ise Emir Özsoy’un yerine Fatih Dinç, Bahadır Taşdelen’in yerine ise Salih Şahin girdi. 80. Dakikada ise kaleci Sercan Çobanoğlu’nun yerine Yunus Emre Oral oyuna dahil oldu.

Ankaraspor 75 ve 83. Dakikalarda ardı ardına kazandığı penaltı atışlarını gole çevirerek, maçı 3-2’ye getirdi.

Maçta başka gol olmayınca ekibimiz Bolu kampındaki ilk hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.