İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Isparta 32 Spor maçı öncesi açıklamalarda bulunarak, “Bulunduğumuz konumun farkındayız kazanarak dönmek istiyoruz” dedi.

İnegölspor, Pazar günü 14.00’te deplasmanda karşılaşacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.

ÜLKE OLARAK ZOR BİR SÜREÇ ATLATIYORUZ

Çalışma sonrasında açıklama yapan Teknik Direktör Bahaddin Güneş, “Depremde ölenlere Allah’tan rahmet kalanlara sabır diyorum. Zor bir süreç atlatıyoruz. Ben de sağlık sorunları yaşadım ve zor günler atlattım. Yaşadığımız süreç bize yine önce sağlık dedirtti. Ülke olarak tek yürek olduk birlik olduk. Futbola gelince de futbol da oynanması gerekiyor çünkü spor belki acılarımızı biraz daha hafiflettirir diye düşünüyorum” dedi.

KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUZ

Güneş sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Takım olarak zor bir konumdayız ama biz geldikten sonra 2 maçta 4 puan almamız da sevindirdi. Hem oyun olarak hem arkadaşlık olarak hem de sakatlarımızın iyileşmesi bizi mutlu etti. Şimdi Isparta maçı var. İyi rakip, koşan rakip, güzel bir orta sahası var. Biz de iyi takımız ve iyi mücadele ediyoruz. Bulunduğumuz konumun futbolcularımız farkında onun için biz kazanarak dönmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız.”