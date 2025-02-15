Çarşamba günü Antalya Kepezspor’u deplasmanda 1-0 yenerek ligde rahat bir nefes alan İnegölspor, Pazar günü ise E Koleji Isparta32 Spor’u yenerek grupta üst sıralara çıkmaya çalışacak.

Ligde şu ana kadar oynanan 22 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bordo Beyazlılar toplamda 26 puan toplamayı başarmıştı. TFF tarafından 3 puanı silinen temsilcimiz şu an 23 puanla grupta 12. sırada yer alıyor.

İNEGÖLSPOR’UN İÇ SAHA PERFORMANSI

Bordo beyazlılar iç sahada ise bugüne kadar 10 maça çıktı. Bu maçların 3 ‘ünü kazanan temsilcimiz sadece 1 kez kaybederken, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri kez havalandıran ekibimiz kalesinde ise 6 gol gördü.

ISPARTA32 SPOR NASIL BİR EKİP?

Konuk ekip ise şu ana kadar ligde oynanan 22 karşılaşmada 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyetlik bir performans gösterdi. Bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandıran ekip kalesinde ise 23 gol gördü.

Isparta32 Spor, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada ise sadece 1 kez galip gelirken, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Deplasman karnesi kötü olan ekip bu 10 maçta rakip fileleri sadece 5 kez havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü.

İNEGÖLSPOR-ISPARTA32 SPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

2. Lig Beyaz Grup 23. Hafta mücadelesinde İnegölspor- Isparta32 Spor arasında ki karşılaşma 16 Şubat Pazar günü saat 14.00’de İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak.