İnegölspor’un, Somaspor galibiyetinin ardından Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Bahaddin Güneş'ten önemli açıklamalar geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, ligin 28. haftasında evinde ağırladığı Somaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maç sonrasında kulüp başkanı ve teknik direktörden önemli açıklamalar geldi.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Geçen hafta aldığımız ağır skordan sonra bu hafta önemli bir galibiyet elde ettik. Topçu kardeşlerimizin morallerini de yerine getirecek bir sonuç oldu. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Tabi diğer rakiplerimiz de puan kaybetti. Biz üst sıraya çıkarız dedik ama Batman 90+4’te gol atarak puan aldı. Biz önümüzdeki maçlara odaklanarak kırmızı hattan çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Teknik Direktör Bahaddin Güneş ise şu ifadeleri kullandı; "Bizim için çok önemli bir maçtı. Hem ligde olan konumumuzu sağlamlaştırmak hem de taraftarımızın önünde onlara güzel bir oyun ve galibiyet armağan etmemiz gerekiyordu. Sahaya karakter koymamız gereken bir maçtı ve böylesine bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Somaspor çok koşan mücadele eden ve ne yaptığını bilen bir takım. Rakibimizi çok önemsedik ve iyi hazırlandık. Farklı bir kadroyla maça başladık ve ilk yarıda oyunu tuttuk. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle beraber daha aktif bir futbol oynayarak skoru ve oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Ve nihayetinde kazandık. Bu ligde her maç final ve her puan çok değerli. Yolumuza kazanarak devam edeceğiz."