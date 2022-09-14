TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı Bitexen Düzcespor'a 1-0 yenildi.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Selim Şenöz
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman(Dk. 82 Sergen Uzun) , Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen(Dk72 Ersel Aslıyüksek), Medeni Bingöl, Emir Özsoy(Dk.56 Kadir Salih) , Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Hamza Özdemir, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez
Bitexen Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Can Otman, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan(Dk 71 Timur Kosovalı), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ(Dk. 59 Hasan Küççük), Çınar Tarhan(Dk 71 Osman Boz), Savaş Polat, Mümin Talip Pazarlı, Altar Han Hidayetoğlu(Dk. 88 Samet Eker)
Sarı Kartlar: Niyazi Batuhan Salman, Hamza Özdemir, Taylan Özgün(İnegölspor) Çınar Tarhan, Timur Kosovalı, Hasan Küçcük(Düzcespor)
Kırmızı Kart:
Goller: Dk. 40 Yasin Ozan (Düzcespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
40'ncı dakikada Düzcespor köşe atışı kazandı. Mehmet'in ceza sahasına attığı topa yükselen Yasin'in vuruşu golü getirdi. 0-1.